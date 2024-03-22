Более 560 млн рублей за 3 года получит Челябинская область на закупку лекарств для больных гепатитом С

Дополнительное финансирование предусмотрено распоряжением правительства РФ

В 2024-2026 годах регионы России получат дополнительные средства на приобретение медикаментов для больных хроническим вирусным гепатитом С. Распоряжением правительства РФ на эти цели предусмотрено по 4,5 млрд рублей ежегодно, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Согласно документу о распределении средств, Челябинская область за три года получит 561,6 миллиона рублей: 189,2 миллиона в 2024 году, 185,3 и 187,1 миллиона в 2025 и 2026 соответственно.

«С помощью субсидии будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что деньги выделяются на условиях софинансирования с регионами.