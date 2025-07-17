Более 5500 саженцев высадили на набережной Челябинска

Масштабное озеленение коснулось участка Кирова — Свердловский проспект

В Челябинске полностью меняют концепцию северной части набережной от улицы Кирова до Свердловского проспекта. Накануне здесь было высажено более 5500 саженцев однолетников: петуний, колеусов, бархатцев и цинерарий. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов проинспектировал ход работ, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Специалисты МП «Горзеленхоз» создают сложные композиции из более чем 20 видов растений, при необходимости пересаживая и досаживая цветы для достижения симметрии и целостности. Часть работ по пересадке (например, горных сосен) запланирована на осень и весну. Практически завершена укладка рулонного газона.

Участок от Каслинской до Свердловского проспекта требует более значительной работы. Здесь удаляют усохшие растения, готовят места под мобильные цветники и газоны. Посадка новых деревьев запланирована на осень. На следующий год на пустыре ближе к Свердловскому проспекту появится масштабное цветочное панно.

Александр Астахов поручил специалистам «Горзеленхоза» разработать тематику композиции, видимую с противоположного берега, подготовить основание и расставить большие кашпо с однолетниками для дополнительного украшения. Особое внимание будет уделено уходу за растениями: поливу и кошению газонов.