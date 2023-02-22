Более 550 рабочих вышли на очистку дорог от снега в Челябинске 22 февраля

На помощь дорожникам вышли 332 спецмашины

После прошедшего накануне снегопада днем 22 февраля в Челябинске на уборку осадков вышли 332 единицы техники и 551 дорожный рабочий. Как сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города, особое внимание подрядчики обращают на уборку снега и наледи с дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта.

«Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, лестничных маршей, остановочных площадок от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега», — рассказали в комитете.

Кроме того, сегодня подрядчики обработают опасные участки дорог противогололедными материалами. В числе таких участков — спуски, подъемы, мосты и перекрестки.

Этим утром на дорогах Челябинска образовались девятибалльные пробки. Из-за снегопада многокилометровые заторы возникли преимущественно в центре и на северо-западе города.