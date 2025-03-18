Более 5 000 семей Челябинской области получают ежемесячные выплаты из маткапитала

Деньги положены на детей до трех лет

Более 5 000 семей в Челябинской области получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

В 2025 году на эти цели было направлено почти 114 миллионов рублей.

Выплата предоставляется семьям с низким среднедушевым доходом (не более двух прожиточных минимумов на человека, что составляет 32 628 рублей в 2025 году) и назначается на детей до трех лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет 15 825 рублей.

Заявление на выплату можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе СФР. Выплата назначается на 12 месяцев и может быть продлена. Родители также могут приостановить выплату в любое время.

Для получения подробной информации можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8 800 100 00 01.