Более 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Челябинскую область

Первая партия в ближайшее время будет распределена в медорганизации региона

В Челябинской области стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступили первые 500 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, сообщили в Минздраве.

«Поступила вакцина, которая содержит актуальный для текущего эпидемического сезона антигенный состав вируса гриппа. Вакцина трех наименований („Совигрипп“, „Ультрикс“ и „ФЛЮ-М“) в ближайшее время будет распределена во все медорганизации области», — говорится в сообщении.

Основная цель иммунопрофилактики — предупреждение заболевания, снижение тяжести его течения, защита от осложнений гриппа, которые занимают 3-е место среди ведущих причин смертельных исходов.

Главврач челябинской горбольницы № 1 Дмитрий Тарасов рекомендует южноуральцам не затягивать с прививкой.

«С наступлением осени вирус гриппа начнет активно циркулировать среди населения и в трудовых коллективах. Важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, ведь на формирование специфического иммунитета необходим месяц», — говорит он.

Напомним, бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).