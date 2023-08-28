Более 500 семей в Челябинской области получили выплаты за усыновленных и приемных детей

Сумма пособий может быть разной

505 южноуральских семей, принявших на воспитание детей, в 2023 году получили выплату от Социального фонда России. В большинстве районов это 26,3 тысячи рублей. В закрытых городах сумма выше. Всего для выплат региону направили 19 миллионов рублей, сообщили в областном отделении СФР.

Единовременное пособие выплачивают при передаче ребенка на воспитание в семью. На эту меру поддержки имеют право усыновители, а также их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

В Челябинской области сумма выплаты — 26,3 тысячи рублей. Для трех южноуральских городов с повышенным районным коэффициентом размер пособия увеличен. В Озерске и Снежинске — 29,8 тысячи рублей, а в Трехгорном — 27,5 тысячи. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие выплатят за каждого из них.

Если семья усыновила инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет либо братьев и сестер, то пособие увеличивается до 201,3 тысячи рублей на каждого из них. В Озерске и Снежинске — до 227,6 тысячи рублей, в Трехгорном — до 240 тысяч.

Чтобы получить пособие, нужно обратиться с заявлением в отделения СФР или МФЦ. Потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, остальные документы специалисты запросят самостоятельно. Также заявление можно подать через «Госуслуги». Пособие назначат в течение 10 рабочих дней.