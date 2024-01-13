Более 500 рабочих вышло на уборку снега в Челябинске днем 13 января

В очистке города от осадков также задействовано 277 единиц техники

Сегодня, 13 января, днем в Челябинске дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и другие места очищают от снега почти 280 единиц техники и 519 дорожных рабочих. За ночь подрядчик вывез на полигон 22 тысячи кубометров снега, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

Как и в ночные часы, подрядчики ликвидируют колейность, заужение дорог, накат, расчищают остановки, тротуары и пешеходные переходы.

Также в КДХ сообщили, что минувшей ночью на улице Энтузиастов очистили прилотковую часть, с улиц Новороссийской и Братьев Кашириных вывезли снег, на Копейском шоссе и 1-й Эльтонской проезжую часть очистили от наката, а также провели другие работы.