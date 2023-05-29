Более 500 мотоциклистов-нарушителей выявили полицейские в Челябинской области

Проверки провели после жалоб южноуральцев

В Челябинской области полицейские за несколько дней выявили более 500 нарушений, совершенных мотоциклистами. Проверки правоохранители устроили после жалоб горожан на шум от любителей ночной езды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции изучили поступившие от граждан обращения и провели анализ полученной информации. В результате были скорректированы маршруты патрулирования наружных служб, осуществлена расстановка экипажей ГИБДД в местах концентрации мотогонщиков», — уточнили в ведомстве.

В результате полицейские выявили 530 нарушений: 164 человека управляли мотоциклом, не имея прав, 28 водителей находились в состоянии опьянения, 5 человек ранее привлекались к административной ответственности за нарушения, в их отношении решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме того, правоохранители выявили около 60 мотоциклов, конструкция которых была изменена.

В результате на спецстоянку были помещены почти сто мотоциклов. В отношении нарушителей составили протоколы.

Любителям ночной езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом напомнили, что они могут воспользоваться специальным комплексом «Трасса74», расположенным в Челябинске на улице Северный Луч.