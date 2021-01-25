Более 500 лифтов заменили в домах Челябинской области в прошлом году

Обновление подъёмников в регионе продолжится и в 2021

В 2020 году в Челябинской области по программе капитального ремонта обновили 519 единиц лифтового оборудования. Работы проводились в 12 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщил на онлайн-конференции 22 января генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. Он отметил, что в 2021 году региональный оператор проведет капитальный ремонт 846 единиц лифтового оборудования.



«Резкое увеличение объемов работ произойдет в Магнитогорске. Здесь на 2021 год законтрактовали 298 лифтов, в то время как в 2020 году заменили всего 51 подъемник. Аналогичная ситуация в Челябинске: на 2021 год запланировано заменить 439 единиц лифтового оборудования, в 2020 году выполнено 287», — сказал Вадим Борисов.

Отдельное внимание Вадим Борисов уделил срокам выполнения работ. Так, в соответствии с договором между региональным оператором и подрядной организацией в 2020 году срок замены лифта составлял 120 календарных дней с момента остановки до приемочной комиссии, организованной регоператором.



«Для удобства собственников с 2021 года мы этот срок в контрактах сократили до 100 календарных дней», — отметил руководитель фонда капремонта.

Руководитель регоператора также добавил, что часть лифтов уже остановлена для проведения работ. Масштабная работа по замене лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок, запланирована с начала 2020 года до конца 2024 года. За это время предстоит заменить 5530 единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах региона.

