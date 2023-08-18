Более 500 дней волонтеры «Пищи жизни» поддерживают жителей Донбасса

В этот раз активисты приехали с горячими обедами в Северодонецк

Волонтеры проекта «Пища жизни» уже 532 дня находятся в Донбассе. Активисты оказывают помощь мирному населению. В этот раз они приехали в Северодонецк — город, где во многих домах после бомбежек нет ни газа, ни электричества.

За горячими обедами к волонтерским столам выстроилась целая очередь. В большинстве здесь пожилые люди, им сложнее других устроить свой быт в зоне СВО.

«Спасибо, что кормите, все вкусно, что же мы бы делали без вас. Я вот сегодня в больнице была. Пришла — получила питание!» — благодарит южноуральцев жительница Северодонецка Евдокия.

Приезжают за помощью и жители других населенных пунктов, расположенных неподалеку.

«Огромная востребованность в хлебе. Мы стараемся настолько, сколько есть сил! При поддержке неравнодушных людей мы продолжаем и дальше будем продолжать обеспечивать людей горячим питанием, насколько это возможно!» — заверил президент «Пищи жизни» Валерий Долгополов.

В Северодонецке волонтеры «накрыли стол» на 1200 человек.

Напомним, корреспондент телеканала ОТВ Марианна Лысенко не так давно побывала в Северодонецке. Как живет город, каким его увидела наш репортер, можно посмотреть в специальном репортаже «Дорога „за ленточку“: СВОих не бросаем!».