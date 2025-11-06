За 2025 год в Челябинской области зафиксирован тревожный рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. По данным управления Госавтоинспекции, 17 детей погибли и 529 получили ранения в результате ДТП, передает радио «Business FM Челябинск».
Как сообщил начальник управления ГИБДД региона Иван Путков на круглом столе по итогам кампании «МотоВелоСим», 85 аварий произошли по вине несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами без соответствующего разрешения. В этих происшествиях погибли два подростка.
«Мы находимся на вершине антирейтинга Российской Федерации по числу погибших детей. Это очень высокий показатель», — отметил Иван Путков.
Для решения проблемы эксперты предложили комплекс мер. Президент общественного объединения «Русские мотоциклисты Челябинск» Валерий Хренов рекомендовал внедрить обязательное вручение памяток родителям при покупке питбайков, запретить продажу топлива несовершеннолетним на АЗС, развивать дорожную инфраструктуру для велосипедистов и самокатчиков.
Напомним, что в июле депутаты Законодательного собрания уже поднимали вопрос ограничения продажи питбайков, предлагая реализовывать технику только для занятий в секциях при наличии подтверждающих документов.