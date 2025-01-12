Более 50 зданий остались без воды в Ленинском районе Челябинска 12 января

Специалисты устраняют аварию на водоводе

Сегодня, 12 января, в Ленинском районе Челябинска устраняют аварию на водоводе в переулке Арматурном. С 10 часов утра без воды остаются более 50 зданий, большая часть из которых — жилые дома. В пресс-службе администрации города назвали попавшие под отключение адреса.

До устранения повреждения без воды остаются дома, расположенные по адресам:

улица Псковская, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б;

улица Уральская 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10а, 11, 11а, 13а;

улица Пирогова, 1, 1а, 16, 3, 5, 7, 11;

Копейское шоссе 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9п, 9п/1, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а;

поселок Мясокомбинат, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.