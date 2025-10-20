Более 50% южноуральцев будут работать даже на пенсии

﻿А молодежь жалуется на низкую зарплату

Больше половины челябинцев планируют работать на пенсии из-за нехватки денег, при этом 30% — уже на пенсии, но все равно продолжают трудиться, сообщили в пресс-службе рекрутинга hh.ru.

Основная причина работы после выхода на пенсию — нехватка денег. Так заявили 75% опрошенных от 55 лет. Еще 30% заявили, что просто привыкли трудиться и не хотят сидеть дома, а остальные восемь работают из нужды — больше некому.

При этом южноуральцы отмечают проблему устройства на работу и низкой зарплаты. Если среди молодежи замечают высокую конкуренцию, то женщины старше 50 лет указывают на отказы из-за возраста и малое количество вакансий рядом с домом.

Такую же проблему отмечают жители Новосибирска. Более половины опрошенных работают из-за нехватки денег, остальные — уже привыкли и не могут сидеть дома, сообщает gorsite.ru.