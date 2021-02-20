Более 50 тысяч южноуральцев заразились коронавирусом с начала пандемии

Часть из них продолжает лечение в госпиталях региона

В Челябинской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 231 человек, среди них один школьник. Всего на территории региона зафиксировано 50 тысяч 440 случаев заболевания, 5 634 местных жителя продолжают лечиться от COVID-19. Из ковидных госпиталей за сутки выписали 298 пациентов, всего 42 тысячи 792 человека уже вылечились от коронавируса.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 5 человек», — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

За время пандемии жителям региона провели более 1,5 миллиона исследований на коронавирус, за сутки было сделано 8 083 тестов.

На территории региона продолжает действовать обязательный масочный режим, пожилым людям рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.