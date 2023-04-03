Более 50 предприятий предложат свои вакансии на ярмарке трудоустройства в Челябинске

Южноуральцам помогут подобрать работу и спланировать карьеру

В Челябинской области 14—15 апреля состоится первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Как сообщили в ГУ по труду и занятости населения области, южноуральцам помогут подобрать работу, оказать помощь в планировании карьеры, а участие в мероприятии примут 50 предприятий. Свободную вакансию могут найти как в малом бизнесе, так и в крупных корпорациях. Кроме того, будут проведены занятия для школьников, выпускников вузов и средних профессиональных учреждений образования.

«Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. На ярмарке будут работать тематические консультационные пункты, секции. Так, на секции „Моя профессия — мое будущее“ пройдет профориентация школьников. Выпускники вузов и СПО на секции пройдут тренинг — как проходить собеседование», — отметил начальник ГУ по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

Отдельно на ярмарке обустроят консультационные пункты для инвалидов, участников спецоперации и членов их семей. Мероприятие пройдет на двух площадках: ул. Степана Разина, 8, и Гагарина, 40, (для граждан с инвалидностью). Время работы ярмарки — с 10 до 15 часов. Специалисты не только предложат вакансии более 50 предприятиям, но и расскажут соискателям о переобучении и повышении профессиональных компетенций, а также о поддержке государства при трудоустройстве и переезде в другой регион.

Подробнее о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно узнать на сайте ведомства или по телефону горячей линии: 8 (800) 444-80-800. Звонок бесплатный.