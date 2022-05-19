Более 50 домов поселка Совхозного подключат к газу в Нагайбакском районе

Жители ждали начала работ 10 лет

В поселке Совхозном Нагайбакского района идет строительство 13-километрового газопровода. Подрядная компания ООО «УралГазСпецСтрой» к середине ноября 2022 года должна подключить к природному газу 53 дома. Как сообщает пресс-служба районной администрации, жители поселка ждали начала работ 10 лет.

Работы уже идут на улицах небольшого поселка. Всего предстоит проложить 13 километров газопровода, три из них — внутри населенного пункта, остальные десять — по трассе от поселка Нагайбакского.

«В половине поселка работы уже завершены, траншея закопана, в сроки укладываемся», — прокомментировал главный инженер ООО «УралГазСпецСтрой» Александр Хитов.

Жители Совхозного ждут газа 10 лет, в свое время они сами оплатили проект на строительство газопровода. На поселок Совхозный выделено более 35 миллионов рублей, будет газифицировано 53 квартиры.

Уразымбек Исанов живет на улице Центральной, всегда топил печь, на зиму необходимо было пять тонн угля и большая машина дров.

«Дождались и мы газификации, чему очень рады», — цитирует 68-летнего пенсионера местная пресс-служба.

Газификация в Нагайбакском районе проходит в рамках приоритетного национального проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации». Мероприятия осуществляются в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».



Напомним, в Челябинской области работы по газификации начались в 21 районе. Сегодня губернатор Алексей Текслер озвучил решение об увеличении суммы компенсации отдельным категориям граждан на покупку и установку газового оборудования. Теперь вместо 60 тысяч рублей жители области могут претендовать на выплату в 100 тысяч рублей.