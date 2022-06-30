Более 50% челябинцев считают, что партии не представляют их интересы — соцопрос РАНХиГС

Специалисты подготовили исследование в преддверии выборов 11 сентября 2022 года

Более половины челябинцев, принявших участие в опросе, заявили, что сегодня в России нет партии, которая выражает их интересы. Такие данные получили в ходе исследования социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Опрос проводился среди жителей Челябинска старше 18 лет. Всего было опрошено 700 респондентов. Каждому задавали вопрос: «Есть ли в России политическая партия, которая выражает ваши интересы или интересы таких россиян, как вы, или такой партии нет?».

«Да, есть» ответили 28,7% респондентов. Более половины опрошенных (52,7%) ответили «нет». Не смогли определиться и выбрали «затрудняюсь ответить» 18,5% челябинцев, участвующих в опросе.

«Вместе с тем не стоит делать скоропостижных выводов об острой нехватке политического представительства в российском электоральном пространстве. Во-первых, если партия выражает интересы человека частично, то он склонен выбирать вариант „нет“, поскольку в его представлении партия не выражает его интересы в полном объеме. Во-вторых, чтобы понять истинную картину, достаточно взглянуть на рейтинги политических партий и результаты голосования», — пояснили результаты опроса в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС.

Также специалисты объясняют результаты исследования значительной аполитичностью населения, так как часто мысли людей заняты иными вопросами.

«Так чаще отвечают мужчины, респонденты в возрасте 25—44 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий — работники бюджетной сферы и предприниматели», — добавили социологи.

При этом специалисты отметили, что, по сравнению с результатами опроса 2020 года, стало больше людей, говорящих о том, что в России есть партия, выражающая их интересы. Чаще эту группу респондентов представляют люди в возрасте старше 60 лет, пенсионеры.

Среди тех, кто затруднился с ответом, в большинстве своем — работники бюджетных организаций.

Напомним, стартовала избирательная кампания по выборам 11 сентября 2022 года. Голосование охватит порядка 45 миллионов избирателей. Большая часть субъектов России сохранит многодневный режим голосования, введенный в период пандемии.