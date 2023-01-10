Более 50% челябинцев поставили дома на Новый год искусственную елку — «Авито»

Большинство жителей планирует убрать праздничное дерево в середине января

В Челябинске у 51% жителей в этом году дома стоит именно искусственная елка, 18% респондентов поставили живую ель. По результатам опроса, 70% горожан оставляют живую елку дома вплоть до старого Нового года, сообщают эксперты «Авито Услуги».

5% опрошенных не трогают дерево до окончания январских каникул, до февраля обычно оставляют 24% респондентов.

Есть те, кто хранит дома хвойное дерево до марта, — это 14% опрошенных. До апреля-мая елка стояла украшенной у 9%, такой ответ был популярен среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (4%).

25% опрошенных из Челябинска утилизируют новогоднюю ель на свою дачу и за город, чтобы оставить дерево на опилки и удобрения. 5% жителей заказывают услуги по вывозу елки или самостоятельно относят ее в специальный пункт сбора.

Примечательно, что те, кто ставят дома живые елки, не изменяют своим традициям уже более 10 лет (56%).

Праздники закончились, и настал грустный час расставания с новогодними елками. ИА «Первое областное» узнало о различных вариантах утилизации отслуживших свое хвойных. В том числе — с пользой для окружающего мира.

