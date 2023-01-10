В Челябинске у 51% жителей в этом году дома стоит именно искусственная елка, 18% респондентов поставили живую ель. По результатам опроса, 70% горожан оставляют живую елку дома вплоть до старого Нового года, сообщают эксперты «Авито Услуги».
5% опрошенных не трогают дерево до окончания январских каникул, до февраля обычно оставляют 24% респондентов.
Есть те, кто хранит дома хвойное дерево до марта, — это 14% опрошенных. До апреля-мая елка стояла украшенной у 9%, такой ответ был популярен среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (4%).
25% опрошенных из Челябинска утилизируют новогоднюю ель на свою дачу и за город, чтобы оставить дерево на опилки и удобрения. 5% жителей заказывают услуги по вывозу елки или самостоятельно относят ее в специальный пункт сбора.
Примечательно, что те, кто ставят дома живые елки, не изменяют своим традициям уже более 10 лет (56%).
Праздники закончились, и настал грустный час расставания с новогодними елками. ИА «Первое областное» узнало о различных вариантах утилизации отслуживших свое хвойных. В том числе — с пользой для окружающего мира.