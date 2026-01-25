Более 50% челябинских студентов экономят на платных спортзалах

На жизнь у них в среднем уходит 26 тысяч рублей

Экономия — неотъемлемая часть студенческой жизни. 91% студентов челябинских вузов признались, что на многом экономят, но при этом качество их жизни не хуже, чем у тех, кто позволяет себе все. Например, каждый второй отказывается от посещения платных спортзалов, а 37% студентов экономят на кафе и ресторанах, отдавая предпочтение домашней еде. Это выяснили аналитики сервиса «Авито» ко Дню российского студенчества.

«Еще 36% респондентов сокращают расходы на такси, нередко выбирая общественный транспорт или пешие маршруты. Столько же студентов экономят на кофе и других напитках навынос. А 27% отказываются от платных мероприятий»,— уточнили аналитики.

Также среди популярных способов экономии студенты назвали сравнение цен, покупку вещей на распродажах или «с рук» и студенческие скидки.

Интересно, что месячные траты челябинских студентов варьируются в пределах от 8 до 60 тысяч рублей. Но у большинства в месяц на оплату продуктов, жилья, транспорта и канцелярии для учебы уходит в среднем 26 тысяч рублей.

Студенческие годы — особенный период в жизни каждого человека. Они наполнены открытиями, экспериментами, знаниями и крепкой дружбой, отметил губернатор Алексей Текслер, поздравляя студентов.

А в ЮУрГУ в Татьянин день существует традиция исполнять желания студентов. Ректор вуза Александр Вагнер рассказал ИА «Первое областное», что просят ребята.