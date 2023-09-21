Более 5 тысяч южноуральцев готовы стать донорами костного мозга

И почти 50 человек уже прошли процедуру донации

Челябинская область присоединилась к всероссийскому марафону #ДавайВступай! Южноуральцы сдают медикам кровь, чтобы войти в регистр доноров костного мозга, который спасает смертельно больных пациентов с лейкозом. Об этом сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Во время марафона в Челябинск приехал амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.

«Пример Артема вдохновляет: он перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии, а также прошел пересадку костного мозга, которая помогла ему победить болезнь. В каждом из 72 задействованных в марафоне городов Артем пробегает 42 км, мотивируя каждого человека с тяжелым диагнозом никогда не сдаваться», — пишет Ирина Гехт.

В Челябинске во время марафона 53 человека вступили в регистр доноров костного мозга. В целом по региону таких людей около 5 тысяч, и почти 50 человек уже поделились с генетическими близнецами своим биологическим материалом.

Марафон в поддержку доноров костного мозга продлится до 10 ноября.

Попасть в реестр можно даже дистанционно, отправив свой эпителий по почте.