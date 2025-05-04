Более 5 тысяч магнитогорцев встретили «Поезд Победы»

Ретропоезд побывает в четырех южноуральских городах

Сегодня, 4 мая, в Магнитогорск прибыл «Поезд Победы». Более пяти тысяч человек встретили его на перроне и насладились праздничной программой, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

На перроне для зрителей выступали музыкальные и танцевальные коллективы. Артисты не только исполняли песни военных лет, но и читали стихи.

В память о героях войны в небо выпустили белых голубей.

«Праздник стал ярким напоминанием о подвигах и героизме солдат на поле боя, а также о самоотдаче и доблести тружеников тыла», — подчеркнули в ЮУЖД.

В понедельник, 5 мая, «Поезд Победы» прибудет в Карталы. 6 мая его встретят в Троицке. 7-го он приедет в Челябинск.