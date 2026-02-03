Более 5 тысяч человек остались без тепла в Каслях

Причина аварийного отключения — проржавевший трубопровод теплосетей

В Каслях ограничена подача тепла на 39 многоквартирных и 25 частных домов. Ограничение коснулось около 5 тысяч жителей, а также восьми соцобъектов, среди которых два детских сада, школа, техникум и ДК, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Аварийное отключение произошло в семь часов утра. Причина — проржавевший трубопровод теплосетей.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы. На месте работают бригады подрядной организации: 27 специалистов и две единицы техники.

Как уточнили коллегам из газеты «Красное знамя» в администрации округа, с отопительной системы вода не слита, поэтому система остывает постепенно. Слито 80 кубометров воды с 400 метров обратного трубопровода. На этом участке активно ведутся работы по устранению повреждения, в течение пяти часов система будет запущена, к 17 часам теплоснабжение планируется восстановить.

Жителей просят сохранять спокойствие, при необходимости обращаться в диспетчерскую службу по телефону (+7 351) 492-22-50. Тех, у кого после запуска тепла возникнут проблемы с отоплением, просят звонить в свои управляющие компании: (УК «Каслинская» — 89123222205; УК «Монолит» — 89000888116).

Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ Челябинской области, на место выехали замминистра и представители ведомства.