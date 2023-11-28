В Сириусе стартовал III Конгресс молодых ученых

В нем принимают участие более 5 тыс. ученых, пройдет свыше 100 мероприятий, на которых выступят около 700 спикеров

Ключевое событие Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых открылся сегодня, 28 ноября, в федеральной территории «Сириус». В этом году мероприятие собрало свыше 5 тыс. участников, прибыли делегации более чем из 25 стран мира, в том числе Республики Беларусь, Китая, Ирана, Республики Кубы, ЮАР, Казахстана и других. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более сотни мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов.

На сессии «О региональных центрах коммерциализации результатов исследовательской деятельности и компетенций ученых» обсуждалось строительство кампусов в регионах в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Одним из спикеров стал замминистра образования и науки Челябинской области Виталий Литке, который поделился с коллегами ходом реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня на Южном Урале.

«Сегодня, пока ведется проектирование и строительство кампуса, мы уже формируем модель управления и концепцию деятельности создаваемых учебно-научных лабораторий. Важно, что решаем мы эту задачу совместно с ключевыми предприятиями — индустриальными партнерами наших университетов. Именно кооперация промышленности и науки позволит максимально раскрыть потенциал сильных компетенций наших вузов и сориентировать их на достижение технологического лидерства по заданным приоритетным направлениям. Удерживая эту рамку, важно всегда понимать, что ключевой ценностью деятельности всего кампуса является человеческий капитал, индивидуальная работа с состоявшимися учеными и талантливой молодежью, формирование проектных команд и создание максимально привлекательных условий в регионе для их самореализации», — сказал он, в частности.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Фонд «Росконгресс», министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».