Более 5 млн рублей собрали для бойцов на телемарафоне ОТВ и Народного фронта

Средства пойдут на технику для бойцов

На телеканале ОТВ прошел 19-й по счету телемарафон «Всё для Победы!». Вместе с Народным фронтом за неделю удалось собрать более 5 миллионов рублей, которые пойдут на поддержку военнослужащих на передовой.

Неравнодушные граждане внесли значительный вклад в помощь фронту. Физическая помощь составила 3,6 миллиона рублей. На сбор «Всё для Победы!» было переведено 1,5 миллиона рублей.

Собранные средства будут направлены на приобретение необходимой техники для бойцов: приборы ночного видения, тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и анализаторы дронов.

За все предыдущие телемарафоны удалось собрать внушительную сумму — 28,7 миллиона рублей. Каждый рубль, собранный в рамках акции, идет на поддержку наших защитников, что является лучшим подарком для них ко Дню защитника Отечества.

Телемарафон продолжался неделю и завершился 23 февраля. Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие и внес свой вклад в поддержку наших бойцов.