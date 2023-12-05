Более 5,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию с Алексеем Текслером

Напоминаем, куда направлять обращения

Сегодня, 5 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция начнется на всех ресурсах медиахолдинга «Первый областной» в 12:00. По данным на сегодняшнее утро уже поступило 5544 сообщения, в том числе 3441 по телефону и 2103 — через портал «Госуслуги». Напоминаем, какими способами южноуральцы могут направить свои вопросы и до какого времени.

Направить обращение можно тремя способами:

на сайте спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить видеофайл;

также на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу портала «Госуслуги». Нужно также заполнить форму обратной связи;

по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50.

Вопросы будут принимать до окончания прямой линии.

Напомним, посмотреть трансляцию можно на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv, в сообществах медиахолдинга «Первый областной» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в телеграм-канале «Смотри ОТВ».