Более 48 млрд рублей единого пособия на детей перечислено южноуральским семьям в 2024 году

Оно стало одной из самых востребованных мер соцподдержки в Челябинской области

Единое пособие на детей стало одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки, которые предоставляет Отделение Соцфонда по Челябинской области. В 2024 году его получают родители 212,5 тысячи детей. На эти цели было перечислено более 48 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального СФР.

Данная мера поддержки предоставляется семьям с детьми до 17 лет, среднедушевой доход на человека в которых не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения (14 279 рублей в Челябинской области). Также при назначении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости, то есть учитывается не только совокупный доход родителей и детей, но и имущество семьи. Для оформления пособия родители и дети должны быть гражданами РФ и жить в России.

В зависимости от финансового положения семьи размер пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (7 353, 11 029,5 и 14 706 рублей). Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов.

«С 1 декабря 2023 года из расчета при назначении пособия исключены проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание „Мать-героиня“, орден или медаль ордена „Родительская слава“. С 1 июня 2024 года не берутся в расчет и доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения, если ребенок не менее 6 месяцев расчетного периода обучался очно. Также при назначении единого пособия не учитываются суммы пособий за прошлые периоды на детей, на которых подается заявление, пособия, алименты и выплаты на детей, которые на момент назначения выплаты достигли возраста 18 лет», — поясняет и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Подать заявление на единое пособие можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или в МФЦ.

Пособие назначается на 12 месяцев. Выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. В дальнейшем перечисления производятся ежемесячно 3-го числа на счет в банке или по графику работы почты. Выплаты поступают в текущем месяце за предыдущий. Чтобы продлить выплату, семья может заново подать заявление. Сделать это можно заранее в последний месяц выплаты или позже.