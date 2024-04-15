Более 465 тысяч южноуральцев уже проголосовали за благоустройство своих муниципалитетов

Голосование продолжается до 30 апреля включительно

В России, в том числе в Челябинской области, продолжается голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента. Более 465 тысяч южноуральцев уже отдали свои голоса, сообщает пресс-служба правительства области.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

«В этом году на голосование в Челябинской области вынесено 179 объектов и три дизайн-проекта по реконструкции общественных пространств. Свой выбор сделали 465 тысяч 323 южноуральца, что составляет свыше 16% от всех жителей региона старше 14 лет», — говорится в сообщении.

Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров через приложение. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут реализованы уже в 2025 году.

Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам благоустройства, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

С начала старта голосования внести свой вклад в преображение родного края помогают волонтеры. Добровольцы информируют жителей о голосовании и демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в их населенном пункте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на вопросы жителей. Зарегистрироваться волонтером можно на сайте ДОБРО.РФ на протяжении всего периода голосования вплоть до 30 апреля.