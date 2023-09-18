Более 45 тысяч детей из Челябинска отдохнули в лагерях летом

Половина из них выезжали за город

Администрация Челябинска подвела итоги летней оздоровительной кампании для детей. На отдых школьников было потрачено почти 173 млн рублей из бюджетов разного уровня, более 45 тысяч детей отдохнули в городских и загородных лагерях, сообщает пресс-служба мэрии.

В лагеря при школах летом ходили 23 тысячи человек, что почти на 500 больше, чем годом ранее. В этом году впервые двухразовое питание в школьных лагерях было бесплатным.

На природе каникулы провели 22 тысячи детей. Школьников принимали шесть муниципальных лагерей: «Сапфир», «Восход», «Березка», «Солнечная поляна», «Утес» и «Смолино».

Кроме того, подросткам, состоящим на профилактическом учете, а также детям, нуждающимся в особой заботе государства, были выделены путевки в загородные лагеря за счет бюджета региона.

Также в этом году путевками обеспечили детей из семей мобилизованных челябинцев, принимающих участие в СВО, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.