Администрация Челябинска подвела итоги летней оздоровительной кампании для детей. На отдых школьников было потрачено почти 173 млн рублей из бюджетов разного уровня, более 45 тысяч детей отдохнули в городских и загородных лагерях, сообщает пресс-служба мэрии.
В лагеря при школах летом ходили 23 тысячи человек, что почти на 500 больше, чем годом ранее. В этом году впервые двухразовое питание в школьных лагерях было бесплатным.
На природе каникулы провели 22 тысячи детей. Школьников принимали шесть муниципальных лагерей: «Сапфир», «Восход», «Березка», «Солнечная поляна», «Утес» и «Смолино».
Кроме того, подросткам, состоящим на профилактическом учете, а также детям, нуждающимся в особой заботе государства, были выделены путевки в загородные лагеря за счет бюджета региона.
Также в этом году путевками обеспечили детей из семей мобилизованных челябинцев, принимающих участие в СВО, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.