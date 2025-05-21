Более 44 тыс. девятиклассников стали участниками ГИА в Челябинской области

Для получения аттестата необходимо успешно сдать экзамены по четырем предметам

Сегодня, 21 мая, в Челябинской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников. Он продлится до 2 июля. Всего экзамены сдадут свыше 44 тысяч выпускников, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования.

Для того, чтобы получить аттестат, школьникам необходимо успешно сдать экзамены по четырем предметам: обязательным русскому языку и математике и двум предметам по выбору. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут сдать только обязательные предметы в форме основного государственного экзамена или государственного выпускного экзамена.

21 и 22 мая пройдут экзамены по иностранным языкам, 26 мая — по химии, биологии, обществознанию и информатике, 29-го — по истории, физике, химии и географии, 3 июня — по математике, 6-го — по информатике, обществознанию и географии, 9-го — по русскому языку, 16 июня — по биологии, литературе, физике и информатике. С 26 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов.

«В первый экзаменационный день участникам предстоит сдать экзамены по иностранным языкам. В них планируют принять участие более 1,7 тысячи девятиклассников»,— уточнили в институте.

В случае возникновения вопросов участники ГИА могут позвонить по телефону +7 (351) 263- 25-17.