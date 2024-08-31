Более 43 тысяч школьников впервые сядут за парты в Челябинской области в 2024 году

Школы полностью готовы к приему детей

В новом учебном году в Челябинской области за парты сядут более 438 тысяч школьников. Более 43 тысяч из них — первоклассники. Все школы — а их в регионе более 3,3 тысячи — прошли проверку и готовы принимать детей, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Совсем скоро в регионе начнут работать еще четыре новые школы: две в челябинских микрорайонах Ньютон и Тополиная аллея и по одной в Магнитогорске и Увельском районе.

Всего в 2024 году в регионе откроют пять школ и шесть детских садов. Всего за последние пять лет здесь возвели 15 новых школ и 61 детский сад. Существующие образовательные учреждения капитально ремонтируют.

Новые школы и детские сады в Челябинской области продолжат активно строить и обновлять. Так, недавно премьер-министр Михаил Мишустин поддержал просьбу губернатора Алексея Текслера о выделении 333,9 миллиона рублей на капремонт и оснащение школ и детсадов в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году.