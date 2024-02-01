В 2023 году пассажирам южноуральских поездов вернули более 4 тысяч забытых вещей. Чаще всего в вагонах оставляют телефоны, ключи, документы и одежду, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
Зимой чаще всего теряют шапки, варежки и сапоги. Пенсионеры оставляют лекарства, тонометры, медицинские корсеты и массажные мячи. А юные путешественники теряют игрушки и горшки.
Кроме того, среди потерянных вещей встречались гитара, электрогриль, строительный уровень и гидрокостюм.
Если вы оставили вещи в поезде, то заполняйте заявку и их найдут.
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