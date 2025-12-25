Более 400 тысяч пар носков без бирок не дошли до прилавков в Челябинской области

Продукцию стоимостью 9 млн рублей изъяли и уничтожили

Огромную партию носков и чулок без опознавательных знаков задержали на Южном Урале. Прокуроры и таможенники не дали продать на рынках области около 400 тысяч пар контрафактной продукции, сообщает пресс-служба Карталинской транспортной прокуратуры.

Товар везли на продажу, но у него не было ни маркировки, ни документов о том, откуда он и какого качества. Кому предназначались эти носки — неизвестно, но теперь их точно никто не купит.

Компанию, которая хотела заработать на этом товаре, оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о торговле немаркированным товаром. А всю партию стоимостью больше 9 миллионов рублей суд постановил изъять и уничтожить.