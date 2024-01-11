Сегодня, 11 января, празднуется Всероссийский день заповедников и национальных парков. В 2023 году особо охраняемые территории Челябинской области посетили более 400 человек. Южноуральские гиды провели 503 экскурсии, которые посетили почти 7 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии региона.

«С каждым годом интерес к природным богатствам нашего края растет. К нам приезжают туристы со всех уголков России, чтобы посмотреть на Уральские горы, наше знаменитое озеро Тургояк, реку Ай. В Челябинской области еще много прекрасных мест, где обязательно стоит побывать», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
Напомним, что в Челябинской области располагаются пять особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это Ильменский государственный заповедник с филиалом «Аркаим» и часть Южно-Уральского государственного природного заповедника. Три национальных парка — Таганай, Зюраткуль и Зигальга, а также 142 особо охраняемые природные территории регионального значения общей площадью более 650 тысяч гектаров.