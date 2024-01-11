Сегодня, 11 января, празднуется Всероссийский день заповедников и национальных парков. В 2023 году особо охраняемые территории Челябинской области посетили более 400 человек. Южноуральские гиды провели 503 экскурсии, которые посетили почти 7 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии региона.
«С каждым годом интерес к природным богатствам нашего края растет. К нам приезжают туристы со всех уголков России, чтобы посмотреть на Уральские горы, наше знаменитое озеро Тургояк, реку Ай. В Челябинской области еще много прекрасных мест, где обязательно стоит побывать», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
Напомним, что в Челябинской области располагаются пять особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это Ильменский государственный заповедник с филиалом «Аркаим» и часть Южно-Уральского государственного природного заповедника. Три национальных парка — Таганай, Зюраткуль и Зигальга, а также 142 особо охраняемые природные территории регионального значения общей площадью более 650 тысяч гектаров.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Прими меня таким Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города