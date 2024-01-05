Более 400 школьников России борются за победу в Межрегиональном турнире математических боев

Турнир проходит в Челябинске в 7-й раз

В Челябинске собрались лучшие школьники-математики страны — южноуральская столица в седьмой раз принимает представителей математических школ из разных регионов России, которые в течение пяти дней будут состязаться в решении задач. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Организатором математических боев выступил Учебный центр дополнительного образования «Вектор знаний». Задания на турнир готовила высококлассная судейская бригада, собранная из преподавателей вузов и школ всей страны.

«В день открытия состоялись личные зачеты среди пятиклассников — „пятачков“, как их нежно здесь называют. В последующие дни пройдут командные бои, направленные не только на решение задач, но и на умение действовать в команде и поиск оригинальных подходов в работе», — рассказала Ирина Гехт.

Она отметила, что турнир собрал значительно больше участников, чем ранее.

«Ценность математики и инженерных наук сегодня как никогда актуальна. Это сказывается и на численности участников боев — сегодня их более 400, что значительно больше, чем в предыдущие годы», — написала вице-губернатор.

Она пожелала школьникам победы в абсолютном первенстве межрегионального турнира и добавила, что на Южном Урале уже запланировано проведение традиционной летней школы, где лучшие преподаватели математики Челябинской области будут готовить ребят к Всероссийским олимпиадам на уровне региона и страны.