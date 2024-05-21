Более 400 нелегальных мигрантов выдворили из Челябинской области за 4 месяца

Еще 110 человек ждут выдворения в Центре временного содержания

С начала 2024 года с территории Челябинской области выдворено 440 нелегальных мигрантов. Основные причины — нарушение иностранцами правил въезда или режима пребывания в РФ, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Нарушителей выявляют сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Затем суды рассматривают протоколы и принимают решения о наложении штрафов (от 2 до 5 тысяч рублей) и выдворении. Кроме того, данным гражданам на пять лет закрывается въезд в РФ.

«С начала мая приставы сопроводили домой 100 мигрантов: проконтролировали переход через Государственную границу РФ в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, а также в пункте перехода границы в поселке Бугристом», — сообщили в ведомстве.

Момента выдворения нелегалы ожидают в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУВД МВД по Челябинской области. Сейчас там находится 110 человек, подлежащих выдворению, в том числе шесть женщин и пятеро детей. Большинство — граждане республик СНГ, также ожидают отправки на родину граждане Китая, Вьетнама и Латвии.