Более 40% жителей Челябинской области хотят найти подработку на осень

А 7% уже имеют дополнительную работу

Потребность в дополнительном заработке сохраняется у 42% опрошенных жителей Челябинской области. Такие данные показал опрос, проведенный экспертами hh.ru.

В целом по России желающих подрабатывать больше — 47%.

7% южноуральцев на момент опроса уже имели несколько работ.

48,4% опрошенных не хотят искать подработку.

Остальные затруднились ответить.

Больше всего хотят найти подработку работники сферы искусства и масс-медиа. На втором месте оказались работники индустрии красоты и фитнеса. На третьем месте врачи и преподаватели, отмечают эксперты.