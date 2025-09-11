Потребность в дополнительном заработке сохраняется у 42% опрошенных жителей Челябинской области. Такие данные показал опрос, проведенный экспертами hh.ru.
В целом по России желающих подрабатывать больше — 47%.
7% южноуральцев на момент опроса уже имели несколько работ.
48,4% опрошенных не хотят искать подработку.
Остальные затруднились ответить.
Больше всего хотят найти подработку работники сферы искусства и масс-медиа. На втором месте оказались работники индустрии красоты и фитнеса. На третьем месте врачи и преподаватели, отмечают эксперты.