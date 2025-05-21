Более 40 южноуральских муниципалитетов заявили проекты на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Всероссийский конкурс в этом году проходит в обновленном формате, призовой фонд — 1 миллиард рублей

Более 40 муниципалитетов Челябинской области подали заявки на участие в региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Они представили проекты, направленные на развитие территории, повышение уюта, комфорта и безопасности, по сохранению объектов культурного наследия, поддержке бизнеса, развитию ЗОЖ и другие, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Конкурс 2025 года проводится по пяти номинациям: «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне» и двум новым — «Повышение эффективности управления территорией» и «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)». Изменения, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, призваны стимулировать использование современных инструментов развития территорий.

Отметим, Челябинская область не раз показывала высокий результат в этом конкурсе: Долгодеревенское сельское поселение, например, дважды выигрывало в номинации «Умный город» и получало гранты. «Призовые» позволили поселению благоустроить территорию, создав сквер участникам СВО и детскую спортивную площадку, а также внедрить у себя систему мониторинга контейнерных площадок с использованием искусственного интеллекта. В этом году Долгодеревенское представило на конкурс программу общественных мероприятий, включая семейный фестиваль «Сосновский слон».

Отбор заявок на региональный этап конкурса завершен, теперь эксперты выберут лучшие проекты для участия на федеральном уровне. Осенью федеральное жюри определит 50 победителей, которые получат гранты на общую сумму 1 миллиард рублей.