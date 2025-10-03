Более 40 тысяч человек зарегистрировались в мессенджере MAX

Национальный сервис безопасный

Национальным мессенджером MAX пользуется уже более 40 тысяч человек. Столько пользователей зарегистрировались с момента его появления, сообщает пресс-служба ВК. За короткое время с запуска MAX зафиксировано уже более 500 миллионов звонков и свыше 2 миллиардов сообщений.

Наше информационное агентство «Первое областное» открыло канал в национальном мессенджере первым в Челябинске среди СМИ. В MAX представлены губернатор и правительство Челябинской области. Страницы завели Минсоц региона и Челябинский театр оперы и балета.

В пилотном режиме в MAX можно создать цифровой ID — аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст при покупке товаров категории 18+ на кассах самообслуживания магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». В Челябинской области в проекте участвует Копейск.

39 российских регионов запустили чат-боты МФЦ в национальном мессенджере. Там можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.

Тестирование каналов в МАХ проходит с участием более 8 тысяч авторов из «ВКонтакте», «Дзена», Telegram и «Одноклассников». Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин.