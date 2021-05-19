Более 40 процентов южноуральцев в отпуске займутся ремонтом

Планы жителей Челябинской области на законный отдых выяснили исследователи платформы по поиску работы hh.ru

Более 40% жителей Челябинской области, которые собираются в этом году в отпуск, будут заниматься бытовыми делами. При этом почти половине опрошенных горожан не хватит стандартных 28 дней отдыха. Планы южноуральцев на отпуск в этом году выяснили исследователи российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, стандартного отпуска не хватит 48% респондентов: южноуральцы признались, что хотели бы увеличить количество выходных дней. При этом 20% жителей Челябинской области сообщили, что у них отпуск меньше положенных четырех недель, а 11% заявили, что отдыхают дольше.

«Две трети жителей Южного Урала, или 72%, которые еще не успели израсходовать все дни основного отпуска, так или иначе планируют отдых в этом году, 12% отпуск брать не будут, 2% оформят его, но отдыхать не пойдут. Из тех, кто планирует отдохнуть, большинство рассчитывают сделать это в июле»,— уточняют в пресс-службе hh.ru.

Большинство опрошенных южноуральцев — 42% — в отпуске будут заниматься бытовыми делами: делать ремонт и заниматься другими хлопотами. 39% респондентов ответили, что отдыхать будут на даче. В походы и на пикники собираются 35% опрошенных, столько же отправятся в путешествие по России или на российские курорты. Свой отпуск дома с книгой или у компьютера планируют провести 16% южноуральцев. И только 6% респондентов хотят отправиться за границу.

Отметим, не все южноуральцы, которые уходят в отпуск, могут полноценно отдохнуть. Согласно исследованию, 7% жителей Челябинской области всегда работают во время отпуска, еще 27% часто принимаются за работу. При этом 18% респондентов заявили, что руководство не пускало их в отпуск без определенной причины, а 36% южноуральцев рассказали, что им нельзя уходить в отпуск одновременно с коллегами.