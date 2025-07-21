Более 40 полян с маком и марихуаной ликвидировали южноуральские полицейские

В регионе стартовало оперативное мероприятие по ликвидации сырьевой базы для незаконного производства наркотиков

В Челябинской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак‑2025». В ходе первого этапа полицейские устанавливают очаги дикорастущих растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, а затем уничтожают запрещенные цветы и травы, сообщает пресс-служба полиции.

Одновременно выявляются и пресекаются правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения.

«Вся работа направлена на сокращение сырьевой базы, которая обычно используется злоумышленниками в целях незаконного производства наркотиков. С начала операции ликвидировано более 40 мест произрастания опасной флоры на общей площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.