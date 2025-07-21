В Челябинской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак‑2025». В ходе первого этапа полицейские устанавливают очаги дикорастущих растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, а затем уничтожают запрещенные цветы и травы, сообщает пресс-служба полиции.
Одновременно выявляются и пресекаются правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения.
«Вся работа направлена на сокращение сырьевой базы, которая обычно используется злоумышленниками в целях незаконного производства наркотиков. С начала операции ликвидировано более 40 мест произрастания опасной флоры на общей площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.