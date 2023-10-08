Более 40 домов остаются без горячей воды и отопления в Челябинске из-за аварии

Работы на ЧТЭЦ-3 завершены

В Челябинске на утро 8 октября без горячей воды и отопления из-за аварии на ЧТЭЦ-3 остается 41 жилой дом в южной части Металлургического района. Подключить их должны в ближайшее время, так как работы на тепловой электростанции завершены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«По состоянию на 05:00 без тепла и горячего водоснабжения остается 41 жилой дом в южной зоне Металлургического района. По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 завершены. Теплоснабжающие организации проводят проверку теплотрасс»,— уточнили в мэрии.

Напомним, в ночь на 6 октября произошло аварийное отключение оборудования ЧТЭЦ-3. Возникли неисправности регулятора давления теплосети, что вызвало отключение насосов на Северо-Западной котельной. По данным мэрии, гидроударом были повреждены внутридомовые сети в нескольких домах и социальных учреждениях. Завершить работы изначально планировали к шести утра 7 октября, затем к 12:00. После срок окончания работ продлили до вечера 7 октября.

Ситуацию с подачей воды и тепла контролирует прокуратура.