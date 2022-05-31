Более 4 тысяч жителей Челябинской области смогут получить выплату на покупку газового оборудования

Депутаты Заксобрания согласились увеличить сумму компенсации до 100 тысяч рублей

В Челябинской области во вторник, 31 мая, депутаты ЗСО приняли закон, по которому увеличили единовременную выплату для льготников на покупку газового оборудования. Теперь субсидия составляет 100 тысяч рублей. Министр социальных отношений Ирина Буторина разъяснила, насколько востребована будет компенсация у жителей области.

Напомним, закон об увеличении выплаты на покупку и установку газового оборудования до 100 тысяч рублей был разработан министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера. Документ принят сегодня на заседании Законодательного собрания.

Ранее губернатор расширил категории льготников, которым положена выплата. По данным органов социальной защиты населения, на учет для ее получения встали 1162 человека. Планируется, что за компенсацией обратятся более 4 тысяч жителей области.

«Мы видим, насколько востребована компенсация на установку внутридомового газового оборудования на территории всей области. Если в прошлом году мера социальной поддержки была предоставлена 256 южноуральцам, то за 5 месяцев 2022 года мы уже превысили показатели прошлого года и направили выплату 352 жителям области», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Выплатой на газовое оборудование могут воспользоваться:

одиноко проживающие собственники жилых помещений, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет;

многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, члены которых являются собственниками жилых помещений;

инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений;

совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

Для того чтобы оформить единовременную социальную выплату, до заключения договора с газораспределительной компанией необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет.