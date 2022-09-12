«Оформить ежемесячные выплаты могут семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Размер дохода на одного члена в такой семье не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения — сейчас это 28 тысяч 506 рублей», — отмечают в пресс-службе.
Получать выплату можно, пока ребенку не исполнится три года.
Заявление подается в электронном виде через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. Кроме того, принести документы можно в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.
Заявление должны рассмотреть в течение десяти дней. После одобрения деньги поступят на банковский счет в течение пяти дней.