Более 4 тысяч тонн снега вывезли минувшей ночью челябинские дорожники

Сегодня днем, 20 февраля, город очищают 300 машин и 276 рабочих

В Челябинске продолжается уборка снега. Минувшей ночью дорожники вывезли на полигон более 4 тысяч тонн осадков. Подробнее о работах рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства.

«В ночь с 19 на 20 февраля на улицах Челябинска работало 249 единиц техники: 42 комбинированные дорожные машины, 65 тракторов МТЗ, 48 погрузчиков, 87 самосвалов, 5 автогрейдеров, 1 экскаватор, 1 вакуумный пылесос. В уборке было задействовано 96 дорожных рабочих. За ночь вывезено 4 164,6 тонны снега»,— рассказали в Комитете.

Дорожники очищают от снега не только проезжую часть, но и тротуары, остановки общественного транспорта и прилотковую часть. Ведется подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.

Днем 20 февраля уборка осадков продолжается. По данным пресс-службы ведомства, в городе работают 300 единиц техники и 276 дорожников.



Напомним, сегодня синоптики прогнозируют в Челябинске небольшой снег. Подробнее о погоде можно узнать по ссылке.