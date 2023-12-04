Более 4 тыс. обращений поступило на прямую линию губернатора за 5 дней

Вопросы и сообщения продолжают приниматься по нескольким каналам связи

В Челябинской области продолжается прием обращений к губернатору Алексею Текслеру, который во вторник, 5 декабря, проведет прямую линию с жителями региона.

«На сегодняшний день от южноуральцев поступило 4083 сообщения, в том числе 2633 — по телефону, 1450 — через сайт госуслуг. Темы большинства обращений традиционно связаны с состоянием ЖКХ, вопросами газификации и доступности медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе главы региона.

Добавим, вопросы продолжают поступать и будут приниматься вплоть до окончания прямой линии.

Напрямую обратиться к губернатору можно по телефону 8-800-500-74-50, написать о проблеме — на сайте спроситекслера.рф или записать видеообращение.

Напомним, прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером начнется в полдень 5 декабря и будет транслироваться на телеканале ОТВ, сайтах 1obl.ru и 1obl.tv, в группах и социальных сетях «Первого областного» и в телеграм-канале «Смотри ОТВ».