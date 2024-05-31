Более 4 млн семей смогут получить налоговую выплату от Соцфонда

Размер пособий будет индивидуальным

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Более 4 миллионов семей с невысокими доходами смогут получить выплату в Социальном фонде, сообщила пресс-служба Минтруда.

Новая мера поддержки рассчитана на семей с двумя и более детьми, чей семейный доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов на человека.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей вводится „семейная налоговая выплата“. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через „Госуслуги“ или обратиться в клиентскую службу Соцфонда», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Размер выплаты зависит от уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Максимальная сумма дохода для получения выплаты также зависит от региона. В среднем по стране в 2025 году семья из четырех человек сможет получить выплату при общем годовом доходе около 1,3 миллиона рублей.

Новая мера поддержки защищена от списаний за долги. Родители, которые имеют задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Порядок назначения и предоставления выплаты будет утвержден постановлением правительства.