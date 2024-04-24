Более 4 млн россиян стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Самые популярные разделы — передача показаний и оплата счетов

Более 4 миллионов россиян уже стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом». В Челябинской области уже зарегистрировано более 115 тысяч пользователей.

Самыми популярными разделами на сегодняшний день являются передача показаний и оплата счетов.

«В апреле, когда многие управляющие организации начали проводить общедомовые собрания собственников в онлайн-формате, популярным также стал раздел голосований. В проекте „День собственника“, в рамках которого управляющие организации и активные собственники проводят онлайн-голосования, запущено уже более 7 тысяч голосований. Приложение также объединяет собственников — домовые чаты созданы уже более чем в 200 тысячах многоквартирных домов. Коллективные механики подтверждают свою эффективность, и мы будем продолжать их развивать», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Растет и количество обращений в управляющие организации: жители многоквартирных домов уже подали более 1,2 миллиона заявок.

В ближайшее время в приложении появится еще одна функция, которая позволит жильцам решать вопросы сообща, — коллективная заявка. Если вопрос касается всего дома, собственник сможет предложить соседям присоединиться к его заявке, чтобы не создавать дополнительных. Это избавит управляющие организации от ответов на однотипные заявки и напомнит соседям, что вместе действовать проще и выгоднее.

Также приложение позволяет собственникам изучать отчеты по доходам и расходам «управляек» за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. При отсутствии информации можно подать заявку и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.