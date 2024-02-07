Жители Челябинской области подали уже более 4 500 заявлений о голосовании не по месту жительства на выборах президента Российской Федерации. Данные озвучила пресс-служба избиркома Челябинской области.
Напомним, те, кто в дни голосования – 15, 16 и 17 марта – будет в отъезде, но намерен выразить свое гражданское мнение, предусмотрена такая технология, как «Мобильный избиратель». Выбрать удобный участок для волеизъявления можно до 11 марта, обратившись в МФЦ, территориальную избирательную комиссию (ТИК) или подав заявление через «Госуслуги». С 6 марта по 11 марта избиратели могут для смены «адреса голосования» обратиться также в свою участковую избирательную комиссию (УИК).
Напомним, жители Челябинской области также смогут проголосовать в электронном виде. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». А для тех, кто придет голосовать впервые, подготовили подарки.
Кстати, до выборов в дома южноуральцев постучат обходчики, которые с помощью специального приложения расскажут о порядке избирательных действий, кандидатах, доступных формах голосования и многом другом. Адресно информировать избирателей начнут с 17 февраля. Сейчас идет подготовка обходчиков.
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