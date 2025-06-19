Более 380 нарушений выявили силовики Челябинской области за три дня операции «Нелегал»

Также задокументировано 35 преступлений в сфере миграции

В Челябинской области идет операция «Нелегал». В ходе рейдов полиция, УФСБ при силовой поддержке Росгвардии проверяют соблюдение миграционного законодательства иностранными гостями региона.

Во время очередного рейда силовики проверили строительные объекты, расположенные в областном центре. В ходе мероприятий пресечено восемь административных правонарушений, в том числе три — за нарушение мигрантами режима пребывания на территории России, пять — за осуществление трудовой деятельности без патента.

«В настоящее время устанавливается работодатель — для привлечения к административной ответственности. Ему грозит штраф до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток», — напомнили в главке.

За три дня операции задокументировано 35 преступлений и 381 административное правонарушение в сфере миграции. Въезд в РФ закрыт 18 иностранцам. Принято семь решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.

Проверки будут продолжены.