Более 380 единиц общественного транспорта обновили в Челябинской агломерации в 2024 году

Это абсолютный рекорд

Беспрецедентными темпами обновляют общественный транспорт в Челябинской области в последние пять лет, сообщил в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. Только в этом году для Челябинской агломерации закупили более 380 машин, всего по области обновили 520 автобусов, трамваев и троллейбусов.

«Этот год беспрецедентный на обновление. Приобретено много транспорта благодаря тому, что губернатор Алексей Текслер поручил войти во все федеральные программы и плюс выделяет беспрецедентное финансирование. Причем как прямое финансирование на закупку техники, так и финансирование работы транспорта по регулируемому тарифу»,— уточнил Александр Егоров.

С 2019 года для Челябинской агломерации приобрели 885 единиц транспорта, более 380 из которых — в этом году. Это 60 трамваев, 50 троллейбусов и 270 автобусов разной вместимости.

«План уже выполнен примерно на 95%, осталось несколько десятков единиц транспорта, некоторые пока проходят через все необходимые процедуры или вот-вот поступят»,— уточнил Александр Егоров.

По области в этом году обновили 520 единиц транспорта, всего с 2019 года закупили 1260 машин.

В ближайшие годы в регионе обновят еще около 1800 единиц подвижного состава.